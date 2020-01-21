В ОКБ за несколько дней подняли на ноги 72-летнего пациента после инсульта. О редком случае быстрого восстановления после операции на мозге рассказал заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров во вторник, 21 января.

«Больной поступил в тяжелом состоянии. Не мог говорить, был частично парализован на правую сторону. Мы выявили острый тромбоз одной из центральных артерий головного мозга, — рассказал Суров. — Пациенту на фоне проводимого тромболизиса выполнили механическую тромбоэкстракцию тромба и получили стопроцентный кровоток в зоне, где артерия была закрыта. Спустя буквально три-четыре часа после операции больного экстубировали, потому что все это проводилось под эндотрахеальным наркозом, ввиду тяжести состояния и двигательной активности пациента».

Операция длилась около полутора часов с применением ангиографа , который приобрели в ОКБ в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам врачей, шанс на выздоровление пациентов с инсультами значительно увеличивает аваскулярная тромбоэкстракция — процедура, при которой к тромбу подводят инструменты и удаляют его.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов в беседе с журналистами подчеркнул, что «скорость выздоровления данного пациента потрясла». На следующий день появились первые признаки регресса неврологии, 72-летний Сабир Бакиев заговорил. На второй день у него частично восстановились функции конечностей, а на третий день мужчину перевели в палату. Спустя шесть дней после операции пациент начал самостоятельно передвигаться, кушать и полностью себя обеспечивать.

«Хожу без палочки. На четвертый день уже встал. Нога работает, рука работает. Речь неважная. Но мне сказали, что я быстро восстановлюсь», — поделился с журналистами Бакиев и поблагодарил врачей ОКБ за оказанную ему помощь.

Хубезов отметил, что операция сложная и высокотехнологичная. «Даже в ведущих учреждениях в центральных институтах Москвы она проводится штучно, — подчеркнул Хубезов. — Я думаю, их количество будет увеличиваться, несмотря на то, что „расходник“ для нее очень дорогой. Но все это оплачивается по линии ОМС, ВМП, поэтому мы будем их делать обязательно».

В ОКБ подобные операции проводятся с середины прошлого года. На сегодняшний день их сделали шесть. Врачи ОКБ подчеркивают, что стремятся не только значительно снизить смертность от ишемического инсульта, но и инвалидизацию таких пациентов, среди которых немало людей работоспособного возраста.