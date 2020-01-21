Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:35, 21 января 2020 56
 0    0

В ОКБ за несколько дней подняли на ноги 72-летнего пациента после инсульта

В ОКБ за несколько дней подняли на ноги 72-летнего пациента после инсульта

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В ОКБ за несколько дней подняли на ноги 72-летнего пациента после инсульта. О редком случае быстрого восстановления после операции на мозге рассказал заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров во вторник, 21 января.

«Больной поступил в тяжелом состоянии. Не мог говорить, был частично парализован на правую сторону. Мы выявили острый тромбоз одной из центральных артерий головного мозга, — рассказал Суров. — Пациенту на фоне проводимого тромболизиса выполнили механическую тромбоэкстракцию тромба и получили стопроцентный кровоток в зоне, где артерия была закрыта. Спустя буквально три-четыре часа после операции больного экстубировали, потому что все это проводилось под эндотрахеальным наркозом, ввиду тяжести состояния и двигательной активности пациента».

Операция длилась около полутора часов с применением ангиографа, который приобрели в ОКБ в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам врачей, шанс на выздоровление пациентов с инсультами значительно увеличивает аваскулярная тромбоэкстракция — процедура, при которой к тромбу подводят инструменты и удаляют его.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов в беседе с журналистами подчеркнул, что «скорость выздоровления данного пациента потрясла». На следующий день появились первые признаки регресса неврологии, 72-летний Сабир Бакиев заговорил. На второй день у него частично восстановились функции конечностей, а на третий день мужчину перевели в палату. Спустя шесть дней после операции пациент начал самостоятельно передвигаться, кушать и полностью себя обеспечивать.

«Хожу без палочки. На четвертый день уже встал. Нога работает, рука работает. Речь неважная. Но мне сказали, что я быстро восстановлюсь», — поделился с журналистами Бакиев и поблагодарил врачей ОКБ за оказанную ему помощь.

Хубезов отметил, что операция сложная и высокотехнологичная. «Даже в ведущих учреждениях в центральных институтах Москвы она проводится штучно, — подчеркнул Хубезов. — Я думаю, их количество будет увеличиваться, несмотря на то, что „расходник“ для нее очень дорогой. Но все это оплачивается по линии ОМС, ВМП, поэтому мы будем их делать обязательно».

В ОКБ подобные операции проводятся с середины прошлого года. На сегодняшний день их сделали шесть. Врачи ОКБ подчеркивают, что стремятся не только значительно снизить смертность от ишемического инсульта, но и инвалидизацию таких пациентов, среди которых немало людей работоспособного возраста.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 725
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 188
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 347
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
8:13, 16 января 2020 4 298
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
14:06, 8 января 2020 1 509
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум