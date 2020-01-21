Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:58, 21 января 2020 347
 0    0

В новую рязанскую БСМП начали набирать персонал

В новую рязанскую БСМП начали набирать персонал

Новая рязанская БСМП опубликовала список вакантных должностей.

На постоянную работу в травмпункт требуются врач травматолог-ортопед, медицинская сестра, регистратор, уборщики. В круглосуточный стационар требуются операционные и палатные медсестры, врачи-терапевты и врачи-неврологи.

Резюме необходимо высылать на электронную почту: bsmpryazan@inbox.ru. Также можно обратиться по адресу: улица Дзержинского, дом №11 в отдел кадров, телефон 8 (4912) 76-37-04.

Напомним, на строительство БСМП ушло почти 4,5 миллиарда рублей, из них 850 миллионов выделили из бюджета региона, остальные деньги — федеральные. Комплекс зданий на территории бывшего трамвайного депо на улице Гоголя начали возводить в конце 2016 года.

В больнице будут 16 операционных и 14 лифтов со звуковым оповещением. Палаты рассчитаны на одного, двух или четырех пациентов.

В июле в больницу начали поставлять оборудование.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 713
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 180
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 329
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
14:06, 8 января 2020 1 485
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
8:13, 16 января 2020 4 222
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум