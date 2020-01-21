С улиц Рязани убрали 20 кубометров мусора

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Фото: Администрация Рязани
На улицах Рязани собрали 20 кубометров мусора. Уборку проводили в понедельник, 20 января, и в ночь на 21 января. Об этом
Рабочие убирали остановки общественного транспорта, путепроводы на улицах Циолковского, Есенина, а также очистили от мусора Горбатый мост и мост на улице Горького. Кроме того, они сорвали более 360 несанкционированных рекламных объявлений.
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