Рязанская НПК использует отечественные катализаторы при производстве бензинов

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», загрузила на очередную установку по производству бензинов катализатор «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» (входит в группу компаний НК «Роснефть»).
Катализатор — ключевое звено при производстве товарных бензинов высшего экологического класса «Евро-5», а также инновационных бензинов — «Евро-6» и АИ-100.
Во время промышленных испытаний ангарский катализатор показал стабильные характеристики. Это уже третья установка РНПК, на которой в рамках плана по импортозамещению российский катализатор заменил импортный аналог.
Переход на российские катализаторы позволит предприятию обеспечить стабильный рост производства высококачественной продукции и повысить ее эффективность.
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