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Рязанка доверилась «сотруднику банка» и лишилась всех сбережений, которые были на ее карте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
48-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и сказал, что представляет службу безопасности банка. Он предупредил, что кто-то пытается перевести деньги с ее счета.
Чтобы обезопасить свои деньги, рязанка выполнила инструкции собеседника — назвала свои данные и код из смс.
После этого женщина проверила свой счет и узнала, что с него пропали 131 тысяча 850 рублей.
В настоящее время полиция разыскивает мошенника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.
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