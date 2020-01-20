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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Рязани весной. Об этом сообщил на встрече с председателями комитетов ТОС сообщил начальник городского управления Андрей Михно, пишет
Он добавил, что февраля на маршруты выйдут около 30 троллейбусов.
В этом году продолжится переход на автобусы большей вместимости, отметил Мтхно. Вскоре на дорогах появятся
На встрече отметили, что в 2019 году выявили 583 нарушения в работе автобусов.
«Самые распространенные — нарушение графика и грубое общение с пассажирами», — рассказал Михно.
Напомним, полосы появятся на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Ранее их
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