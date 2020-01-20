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На улицах Рязани заметили новую маршрутку №46. Фото опубликовано «ВКонтакте».
Отмечается, что пока маршрутки ездят без пассажиров.
Новая маршрутка до «Олимпийского городка» пройдет через Приокский и Кальное.
Напомним, ее
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