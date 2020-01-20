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В рязанской многоэтажке отключили газ из-за отсутствия соседей. Об этом в понедельник, 20 января, РЗН. инфо сообщил житель дома № 97 на улице Вокзальной.
По его словам, в 9 часов в двенадцатиэтажке отключили газ для проверки оборудования и до сих пор не включили.
«У нас в доме живут пенсионеры и инвалиды, сейчас нет возможности даже погреть еду», — отметил собеседник.
В диспетчерской горгаза сообщили, что проверка оборудования в доме не закончилась и газ жильцам не дадут.
«У кого-то из жителей оборудование не осмотрели, кто-то не открыл. Газа в доме не будет, пока проверка не пройдет во всех квартирах. Даже если они будут закрыты, то будем искать владельцев, родственников и прочее», — отметили в диспетчерской.
Отметим, что доме № 97 на улице Вокзальной 12 этажей и 83 квартиры.
Фото Google Maps
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