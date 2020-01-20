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11:37, 20 января 2020 159
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В Госдуме назвали сроки выдачи маткапитала на первого ребенка

В Госдуме назвали сроки выдачи маткапитала на первого ребенка

Фото: Pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала сроки выдачи маткапитала на первого ребенка. По ее словам, родители могут оформлять документы в марте-апреле, пишут «Известия».

Бессараб уточнила, что изменения в Бюджетный кодекс депутаты будут рассматривать «максимально быстро».

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей.

При этом программу маткапитала президент считает нужным продлить до конца 2026 года.


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