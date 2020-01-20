В Госдуме назвали сроки выдачи маткапитала на первого ребенка

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Фото: Pixabay.com
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала сроки выдачи маткапитала на первого ребенка. По ее словам, родители могут оформлять документы в марте-апреле, пишут
Бессараб уточнила, что изменения в Бюджетный кодекс депутаты будут рассматривать «максимально быстро».
Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию
При этом программу маткапитала президент считает нужным продлить до конца 2026 года.
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