RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В центре Рязани неизвестные избили водителя и повредили его автомобиль. Такое сообщение
«1 января в 21:40 я стоял на Почтовой ждал друзей — попросили забрать, никого не трогал не мешала машина. Шли пятеро пьяных. Три из них ростом 190, одному примерно 43-50 лет, второму 27-32 года, третьего не разглядел. С ними были две женщины молодые. Мужчины начали толкать мою машину и сделали вмятины на двери, появилась трещина на ручке. Потом набросились из-за того, что я просто стоял рядом», — написал пострадавший.
Информация об инциденте уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пятницу в Рязанской области потеплеет до +3 градусов
|
cледующая новость →В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Выясняем причины массовой гибели птиц, обеспокоившей рязанцев.