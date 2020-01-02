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20:00, 2 января 2020 375
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В центре Рязани дети катаются с горки по оголенным проводам — соцсети

В центре Рязани дети катаются с горки по оголенным проводам — соцсети

В центре Рязани дети катаются с горки по оголенным проводам. Соответствующий снимок появился в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

«Дети скатываются с накатанной горки и поднимаются прям по проводам. На фото видно, что есть даже оголенные», — говорится в сообщении.


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