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Турнир по хоккею в валенках перенесли из Лесопарка в Горрощу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Мероприятие пройдет в воскресенье, 5 января, по адресу: улица 6-ая Линия, дом № 4"А", на хоккейной коробке спортшколы «Сокол». Начало в 10:00.
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