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Полиция рассказала об инциденте с поврежденным автомобилем в центре Рязани.
Происшествие случилось около дома №65 на улице Почтовой. Оперативники также сообщили, что вызов поступил около 21:00.
«Зафиксированы все обстоятельства, в настоящий момент проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того известно, что пострадавший написал заявление в полицию.
Напомним, ранее
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