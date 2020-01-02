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16:04, 2 января 2020 354
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Полиция рассказала об инциденте с поврежденным автомобилем в центре Рязани 2

Полиция рассказала об инциденте с поврежденным автомобилем в центре Рязани

Полиция рассказала об инциденте с поврежденным автомобилем в центре Рязани.

Происшествие случилось около дома №65 на улице Почтовой. Оперативники также сообщили, что вызов поступил около 21:00.

«Зафиксированы все обстоятельства, в настоящий момент проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того известно, что пострадавший написал заявление в полицию.

Напомним, ранее появилась информация, о том, что в центре Рязани неизвестные избили водителя и повредили его автомобиль.


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