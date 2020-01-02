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16:49, 2 января 2020 264
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Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год

Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год

Первый канал в программе «Новости» показал, как в Рязани отпраздновали Новый год. Эфир вышел в среду, 1 января.

В сюжете отметили, что в этом году «Новогодняя столица России 2020» осталась без снега, но праздничное настроение это не испортило никому.

Напомним, в ночь на среду, 1 января, встретить Новый год на площади Ленина собрались тысячи рязанцев. Около двух ночи начался традиционный новогодний салют. Позже появилось видео салюта.

Видео можно увидеть на 2:17


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