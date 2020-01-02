Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год

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Первый канал в программе «Новости» показал, как в Рязани отпраздновали Новый год. Эфир вышел в среду, 1 января.
В сюжете отметили, что в этом году «
Напомним, в ночь на среду, 1 января, встретить Новый год на площади Ленина
Видео можно увидеть на 2:17
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