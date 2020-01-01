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8:51, 1 января 2020 386
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Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина

Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В ночь на среду, 1 января, встретить Новый год на площади Ленина собрались тысячи рязанцев.

Большинство людей начало собираться ближе к часу ночи. На главную елку страны пришли компании из семей с детьми молодые пары, а также туристы и гости «Новогодней столицы».

На сцене выступили группа «ПЯТЕRО», а также Алексей Потехин и Сергей Богданов с танцевальной программой «Поднимаем Руки Вверх».

С Новым годом рязанцев и гостей «Новогодней столицы» поздравили губернатор Николай Любимов, глава города Юлия Рокотянская и мэр Рязани Елена Сорокина. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они пожелали всем счастья, здоровья и успеха.

«Сегодняшний дождь — это к благополучию. Желаю всем всего самого хорошего: здоровья, удачи, семейного тепла, — сказал Николай Любимов.

Около двух ночи начался традиционный новогодний салют. После фейерверка многие гости покинули площадь Ленина. Остальные подошли ближе к сцене и присоединились к новогодней дискотеке.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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Фотопрогулка по новогодней Рязани.

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