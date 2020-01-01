Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В ночь на среду, 1 января, встретить Новый год на площади Ленина собрались тысячи рязанцев.
Большинство людей начало собираться ближе к часу ночи. На главную елку страны пришли компании из семей с детьми молодые пары, а также туристы и гости «Новогодней столицы».
На сцене выступили группа «ПЯТЕRО», а также Алексей Потехин и Сергей Богданов с танцевальной программой «Поднимаем Руки Вверх».
С Новым годом рязанцев и гостей «Новогодней столицы» поздравили губернатор Николай Любимов, глава города Юлия Рокотянская и мэр Рязани Елена Сорокина. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они пожелали всем счастья, здоровья и успеха.
«Сегодняшний дождь — это к благополучию. Желаю всем всего самого хорошего: здоровья, удачи, семейного тепла, — сказал Николай Любимов.
Около двух ночи начался традиционный новогодний салют. После фейерверка многие гости покинули площадь Ленина. Остальные подошли ближе к сцене и присоединились к новогодней дискотеке.
© RZN.info
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Фотопрогулка по новогодней Рязани.