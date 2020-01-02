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22:18, 2 января 2020 394
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Мэрия обесточила арт-елки на Лыбедском бульваре

Мэрия обесточила арт-елки на Лыбедском бульваре

На Лыбедском бульваре обесточили арт-елки, сообщила пресс-служба администрации.

В мэрии объяснили, что сделали это «на всякий случай» после сообщений в соцсети о «катании детей по оголенным проводам».

«Все провода, отходящие от арт-елок изолированы. Однако напоминаем всем, что это место не предназначено для катания», - прокомментировали в горадминистрации.


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