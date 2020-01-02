Мэрия обесточила арт-елки на Лыбедском бульваре

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На Лыбедском бульваре обесточили арт-елки, сообщила пресс-служба администрации.
В мэрии объяснили, что сделали это «на всякий случай»
«Все провода, отходящие от арт-елок изолированы. Однако напоминаем всем, что это место не предназначено для катания», - прокомментировали в горадминистрации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Пять человек пострадали в ДТП под Владимиром
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?