Синоптики рассказали о погоде в Рязани на рабочую неделю

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
С понедельника по пятницу температуры будут колебаться от -3 до +3 градусов. По ночам ожидаются перепады температур от -7 до нуля.
По данным синоптиков, в течение недели ожидается небольшая облачность. Снег с дождем возможен во все дни, кроме пятницы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой из-за отказа платить
|
cледующая новость →Двое рецидивистов проникли в квартиру рязанца и украли ноутбук
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.