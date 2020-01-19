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В воскресенье, 19 января, на окраине Рязани сгорела дача. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел на проезде Котовского в 15:10. На место выезжали 11 пожарных на трех машинах. Они ликвидировали возгорание в 15:47.
Никто не пострадал.
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