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10:06, 18 января 2020 240
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На двух рязанских перекрестках отключились светофоры

На двух рязанских перекрестках отключились светофоры

В субботу, 18 января, на двух рязанских перекрестках отключились светофоры. Речь идет о пересечениях улиц Новой и Горького, а также Радиозаводской и проезда Яблочкова.

Судя по камерам видеонаблюдения, не работают как автомобильные, так и пешеходные секции. Регулировщиков на месте нет.

В администрации города пояснили, что сетях ведут работы.


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