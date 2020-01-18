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В субботу, 18 января, на двух рязанских перекрестках отключились светофоры. Речь идет о пересечениях улиц Новой и Горького, а также Радиозаводской и проезда Яблочкова.
Судя по камерам видеонаблюдения, не работают как автомобильные, так и пешеходные секции. Регулировщиков на месте нет.
В администрации города пояснили, что сетях
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