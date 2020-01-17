В рязанской поликлинике заметили плакат с ошибками

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В поликлинике №14 заметили плакат с несколькими ошибками. Фото опубликовали в группе «
«Как можно допустить столько ошибок на одном плакате? 14 больница в Рязани. Вы там чего?» — написал автор снимка.
В плакате допустили несколько ошибок: в словах анализов («аназизов»), медицинской («медикицинской»), флюорографический («флюрографический»).
Напомним, поликлинику №14
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