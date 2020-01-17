В минздраве прокомментировали ситуацию с плакатом с ошибками в рязанской поликлинике

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В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с табличкой с ошибкой, которую заметили в поликлинике №14.
Там пояснили, что такой плакат в медучреждении в данный момент не висит. В холле здания использовали бумажный макет.
«Это действительно наша поликлиника, холл первого этажа. Администрация учреждения сейчас обсуждает впрос удобного размещения навигации для пациентов. После завершения ремонта, как и во всех поликлиниках, здесь появится навигация. Изготовлено несколько рабочих макетов для уточнения размеров, схем расположения навигационных знаков, цвета и надписей», — рассказали в минздраве.
Ситуацию назвали «рабочим моментом» и отметили, что изготовителю передали замечания по доработкам, «в том числе и по правильному написанию наименований кабинетов».
Напомним, снимок с плакатом с ошибками
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