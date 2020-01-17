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13:58, 17 января 2020 91
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В 2020 году капитально отремонтируют полторы тысячи рязанских домов

В 2020 году капитально отремонтируют полторы тысячи рязанских домов

Фото: Pixabay.com

В 2020 году в Рязанской области капитально отремонтируют почти полторы тысячи домов. На это уйдет два с половиной миллиарда рублей, сообщает ГТРК «Ока».

В фонде капремонта готовятся к проведению торгов, чтобы определиться с подрядчиками. Те должны привести в порядок фасады, крыши и инженерные сети. В некоторых домах также заменят лифты.

Директор по организации и проведению капремонта регионального Фонда капитального ремонта Виктория Сорокина отметила, что область «пока не может похвастаться положительными результатами проведения капремонта». Так, в прошлом году во время замены крыши залили несколько домов (на улице Семена Середы рабочие ремонтировали крышу в снег, а поселке Строитель — в мартовский дождь). Кроме того, в двухэтажке на улице Маяковского рабочие повредили систему, и у жильцов прорвало канализацию.

«Сейчас решается вопрос о создании здоровой конкуренции в этом направлении — в торгах должны принимать участие большее число подрядчиков», — считает Сорокина.


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