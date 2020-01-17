На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В пятницу, 17 января, на трассе М-4 «Дон» в Адыгее столкнулись 20 легковых машин. В результате пострадали пять человек, один погиб, передает
ДТП произошло в двух километрах севернее Адыгейска. По предварительной инфорации, оно случилось из-за тумана и гололеда.
В реапубликанском МВД уточнили, что на место выехал глава ведомства Владимир Алай.
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