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10:42, 17 января 2020 204
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На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В пятницу, 17 января, на трассе М-4 «Дон» в Адыгее столкнулись 20 легковых машин. В результате пострадали пять человек, один погиб, передает РИА Новости.

ДТП произошло в двух километрах севернее Адыгейска. По предварительной инфорации, оно случилось из-за тумана и гололеда.

В реапубликанском МВД уточнили, что на место выехал глава ведомства Владимир Алай.


© RZN.info

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