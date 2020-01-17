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21:35, 17 января 2020 172
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Мэрия Москвы согласовала митинг против конституционной реформы

Мэрия Москвы согласовала митинг против конституционной реформы

Фото: Ru.wikipedia.org

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против конституционной реформы в России. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным СМИ, согласована 10-тысячная акция на проспекте Сахарова 1 февраля.

В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что заявку на митинг подала группа граждан. Кто именно выступил организатором, мэрия не уточнила.

Напомним, в среду, 15 января, президент России Владимира Путин во время послания Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение поправки в Конституцию.

Представитель Рязанской области в Госдуме Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию.


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