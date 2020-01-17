Мэрия Москвы согласовала митинг против конституционной реформы

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Фото: Ru.wikipedia.org
Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против конституционной реформы в России. Об этом сообщил «
По данным СМИ, согласована 10-тысячная акция на проспекте Сахарова 1 февраля.
В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что заявку на митинг подала группа граждан. Кто именно выступил организатором, мэрия не уточнила.
Напомним, в среду, 15 января, президент России Владимира Путин во время послания Федеральному собранию
Представитель Рязанской области в Госдуме Андрей Макаров
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