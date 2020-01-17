Из главной кремлевской елки сделают сувениры ко Дню Победы

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Фото: Pixabay.com
Из древесины главной кремлевской елки сделают сувениры ко Дню Победы. Об этом
В ночь на пятницу, 17 января, елку демонтировали. Сувениры из нее посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.