Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:25, 17 января 2020 212
 0    0

Энергетики проверят счетчики горячей воды в многоквартирных домах Рязани

Энергетики проверят счетчики горячей воды в многоквартирных домах Рязани

С 15 по 24 января 2020 года контролеры абонентского отдела МУП «РМПТС» проверят счетчики горячей воды в многоквартирных домах по адресам:

  • 15 января — улица Быстрецкая, дом №19, корпус 1;
  • 16 января — улица Есенина, дом №45, корпус 1;
  • 17 января — улица Большая, дом №100;
  • 20 января — улица 1-ая Линия, дома №2, №28а, №30а, улица 10-ая Линия, дом №39, улица 4-ая Линия, дома №1, №3;
  • 22 января — улица 4-ая Линия, дом № 2/1, улица 6-ая Линия, дом №28;
  • 23 января — улица 4-ая Линия, дом №34, улица 6-ая Линия, дома №10, №18; №20;
  • 24 января — улица 7-ая Линия, дома №5, №7;
  • 24 января — улица 9-ая Линия, дома №3а, №18, корпус 1.

Энергетики также напоминают рязанцам о возможном мошенничестве.

«У контролеров есть доступ к приборам учета, установленным у потребителей, только при предъявлении служебного удостоверения установленного образца», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 392
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 280
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 264
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 150
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
21:02, 7 января 2020 1 945
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум