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Фото: Pixabay.com
Двое рязанцев угнали у тульского бизнесмена машину, чтобы доехать домой. Об этом
Мужчины узнали, что у их начальника есть Toyota Town Ace. Злоумышленники пробрались в ангар, где стоит машина, завели двигатель без ключа и уехали.
Оперативники нашли машину в Рязани, ее вернули владельцу.
На мужчин завели уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Отмечается, что обоих ранее судили.
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