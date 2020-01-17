Бассейн в Песочне заработает в конце февраля

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
ФОК с бассейном на улице Зубковой в Рязани заработает в конце февраля. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил глава регионального минстроя Вячеслав Меньшов, который провел для корреспондента РЗН. инфо небольшую экскурсию по зданию.
На первом этаже ФОКа расположатся административные помещения, сауна, бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров, а также универсальный спортзал с паркетом площадью 36 на 18 метров для игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола и прочих.
На втором этаже располагается кафе, небольшой конференц-зал, тренажерный зал, а также трибуны с видом на спортзал и бассейн. На последнем этаже здания — залы для игры в настольный теннис, универсальный зал для спортивных танцев, тяжелой атлетики и единоборств, а также небольшой хореографический зал.
К каждому спортивному залу подведены отдельные раздевалки с душевыми, кроме того сам бассейн оборудован подъемником для маломобильных групп. Новый ФОК по желанию спортсменов получил название «Капитан».
Меньшов отметил, что все общестроительные работы уже завершились, объект ввели в эксплуатацию в декабре. Сейчас в здании ведется установка и налаживание оборудования.
«До конца февраля ФОК передадут на баланс города и рязанцы смогут его посещать», — подчеркнул глава минстроя.
Стоимость ФОКа
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