В Рязани внедорожник протаранил столб, уходя от столкновения с легковушкой

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В Рязани водитель внедорожника протаранил столб, уходя от столкновения с легковушкой,
ДТП произошло в четверг, 16 января.
Мужчина на «Туареге» ехал по улице Горького. Он увидел сдающую задним ходом «с поперечного направления» легковушку.
Водитель, чтобы не протаранить нарушителя, нажал на тормоз, после этого автомобиль врезался в ограждение и протаранил столб освещения. Во внедорожнике сработали подушки безопасности.
В аварии никто не пострадал.
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