У «Глобуса» иномарка врезалась в столб

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В четверг, 16 января, возле гипермаркета «Глобус» на Касимовском шоссе Ford врезался в столб. Фото опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, из-за ДТП не работают светофоры.
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info рассказали, что в аварии никто не пострадал. Водитель трезв.
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