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Фото: Kremlin.ru
Правительство России подало в отставку. Об этом стало известно в среду, 15 января.
Заявление Дмитрий Медведев сделал после послания президента Федеральному собранию, передает
По его словам, Владимир Путин обозначил целый ряд «фундаментальных изменений» в Конституцию. «В этом контексте очевидно, что мы, как Правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, правильно, чтобы Правительство в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.
Президент поблагодарил членов Правительства за совместную работу и пообещал в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина.
Кроме того, глава государства сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.
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