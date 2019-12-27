В Рязани на слушаниях обсудили строительство высоток на месте скважин с артезианской водой. Обсуждение прошло в четверг, 26 декабря.

Заявитель Шабанова просила изменить генплан на территории площадью 2,32 га рядом с «Лентой» в Кальном и перевести зеленую зону в общественно-жилую, а участок — из общественно-жилой и зеленой зоны в деловую.

На участке намерены возвести три многоэтажки высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр. Подъезд к территории хотят проложить со стороны улицы Боголюбова и пользоваться дорогой, ведущей к «Ленте». Однако докладчик отметил, что проекта будущих строений еще не существует и планы могут поменяться.

Он рассказал, что сейчас на участке находятся артезианские скважины глубиной в 20 метров, но в аварийном состоянии. Эту информацию опровергли сразу несколько слушателей публичных слушаний, один ссылаясь на информацию «Водоканала» о «законсервированности объектов», другой оказался владельцем одной из скважин. Он рассказал, что заявители не владеют всеми водозаборами на участке, которые могли обеспечивать чистой водой около 20 тысяч человек, и планируют застроить чужую собственность.

Докладчик опровергнуть эту информацию не смог, также он не ответил на вопрос о количестве скважин на участке и у кого они приобретались.

Также докладчик рассказал, что геодезические и экологические исследования территории уже проводились, но предоставить документы он не смог.

Всего на слушания пришли 50 человек, но комиссия зарегистрировала лишь двух.

Градозащитники предупредили, что строительство рядом с артезианскими скважинами категорически запрещено. Они предложили разбить парк на участке и назвать его в честь владельцев.

Жители соседних домов обеспокоились, что строительство на месте скважин может привести к разрушению их многоэтажек.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».