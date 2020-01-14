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16:41, 14 января 2020 77
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Шиловец предстанет перед судом за попытку зарезать бывших жену и тещу

Шиловец предстанет перед судом за попытку зарезать бывших жену и тещу

Житель села Борок Шиловского района предстанет перед судом за то, что пытался убить бывших жену и тещу. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 8 мая 2019 года. Известно, что 45-летний мужчина напился и, вооружившись тремя ножами, ворвался в дом экс-супруги.

Он хотел ранить 31-летнюю женщину в шею, однако та смогла оказать сопротивление. Когда потерпевшей стала помогать ее мать, злоумышленник попытался ударит ее ножом в живот.

Женщина смогла выбить оружие из рук нападавшего, тогда он схватил ее за шею и стал душить. Мать и дочь спасли прибежавшие соседи, они скрутили дебошира.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 139 УК. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Двум жителям села, которые помогли женщинам, объявили благодарность. Следственное управление направило ходатайство о награждении их госнаградой.


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