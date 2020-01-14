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17:17, 14 января 2020 67
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На Кубани жительница Воронежца выкинула десятимесячную дочь из купе поезда

На Кубани жительница Воронежца выкинула десятимесячную дочь из купе поезда

Фото: Pixabay.com

В Краснодарском крае жительница Воронежца выкинула десятимесячную дочь из купе поезда. Она швырнула ребенка на лестницу между этажами вагона, сообщило управление МВД на транспорте по Южному федеральному округу.

36-летняя жительница Воронежа ехала в купе с семилетней и десятимесячной дочерьми и сожителем. Женщина была пьяна.

Полицию в вагон поезда вызвала дежурная на станции «Крымская». Семью сняли с маршрута.

Младшего ребенка доставили в местную больницу, старшую — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

С матерью и ее сожителем провели профилактическую беседу. На женщину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В ведомстве уточнили, что дети находятся со своими законными представителями.


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