На Кубани жительница Воронежца выкинула десятимесячную дочь из купе поезда

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Фото: Pixabay.com
В Краснодарском крае жительница Воронежца выкинула десятимесячную дочь из купе поезда. Она швырнула ребенка на лестницу между этажами вагона,
36-летняя жительница Воронежа ехала в купе с семилетней и десятимесячной дочерьми и сожителем. Женщина была пьяна.
Полицию в вагон поезда вызвала дежурная на станции «Крымская». Семью сняли с маршрута.
Младшего ребенка доставили в местную больницу, старшую — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
С матерью и ее сожителем провели профилактическую беседу. На женщину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В ведомстве уточнили, что дети находятся со своими законными представителями.
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