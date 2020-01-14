Мэр Рязани наградила руководство организаций, помогавших в проведении «Новогодней столицы»

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Фото: Администрация Рязани
Мэр Рязани Елена Сорокина наградила руководство организаций и ведомств, помогавших в проведении проекта «Новогодняя столица — 2020». Об этом
Сорокина поблагодарила коллективы торговых центров, кафе и ресторанов, компаний, организовавших фестивали и концерты, предприятий, волонтеров, СМИ, вузов, музеев, а также руководителей муниципальных предприятий и структурных подразделений мэрии. За обеспечение общественного порядка благодарности получили руководители и работники УФСБ, УМВД, ГИБДД, а также РВВДКУ имени Маргелова.
«Проект „Новогодняя столица России 2020“, который мы с вами организовали, стал успешным, потому что вы были рядом, — отметила Сорокина. — Помогали делом, творчеством, финансовыми средствами, ответственным отношением к делу. Вместе мы показали всей стране, что наша Рязань — город, которым нужно гордиться, потому что здесь живут такие люди».
Напомним, проект «Новогодняя столица — 2020»
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