Грузовик с канцтоварами перевернулся после столкновения с «Валдаем» в Путятине

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на вторник, 14 января, на 308 километре трассы М-5 произошло ДТП. Примерно в час ночи в Путятине столкнулись два грузовика, пишет издательство «
Известно, что водитель «Валдая» из Самарской области отвлекся от дороги и врезался в кузов ехавшего впереди грузового Hyundai под управлением рязанца.
После удара Hyundai, перевозивший канцтовары, вылетел в кювет и перевернулся.
Водители не пострадали.
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