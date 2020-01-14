Глава Счетной палаты рассказал, сколько воруют из бюджета России

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Фото: Pixabay.com
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России. По его словам, общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов рублей, передает
В прошлом году таких нарушений выявили примерно на 804 миллиарда рублей. Треть из них — нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.
«По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал глава палаты.
Кудрин отметил, что Счетная палата планируют постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.
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