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16:00, 14 января 2020 114
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Глава Счетной палаты рассказал, сколько воруют из бюджета России

Глава Счетной палаты рассказал, сколько воруют из бюджета России

Фото: Pixabay.com

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России. По его словам, общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов рублей, передает РИА Новости.

В прошлом году таких нарушений выявили примерно на 804 миллиарда рублей. Треть из них — нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

«По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал глава палаты.

Кудрин отметил, что Счетная палата планируют постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.


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