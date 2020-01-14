Активисты попросили мэрию проверить ремонт дороги на одной из улиц Рязани

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Активисты ОНФ попросили мэрию Рязани проверить ремонт дороги на улице 9-я линия. Ямы в асфальте заделали осенью 2019 года, но, как рассказывают местные жители, дорога «стала еще хуже».
Улицу 10-я линия рабочие отремонтировали капитально, а на улице 9-я линия залатали глубокие ямы. Как отмечают активисты, вместо ям образовались огромные бугры, между которыми водители должны маневрировать.
В переулке 9-й линии ямы просто засыпали асфальтовой крошкой.
«Сейчас эти ямы стали еще опаснее. Крошка продержалась ровно несколько недель, и сейчас она превратилась в дорожную кашу» — рассказал житель окрестных домов Александр Аверин.
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