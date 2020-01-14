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19:35, 14 января 2020 94
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Активисты попросили мэрию проверить ремонт дороги на одной из улиц Рязани

Активисты попросили мэрию проверить ремонт дороги на одной из улиц Рязани

Активисты ОНФ попросили мэрию Рязани проверить ремонт дороги на улице 9-я линия. Ямы в асфальте заделали осенью 2019 года, но, как рассказывают местные жители, дорога «стала еще хуже».

Улицу 10-я линия рабочие отремонтировали капитально, а на улице 9-я линия залатали глубокие ямы. Как отмечают активисты, вместо ям образовались огромные бугры, между которыми водители должны маневрировать.

В переулке 9-й линии ямы просто засыпали асфальтовой крошкой.

«Сейчас эти ямы стали еще опаснее. Крошка продержалась ровно несколько недель, и сейчас она превратилась в дорожную кашу» — рассказал житель окрестных домов Александр Аверин.


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