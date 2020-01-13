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17:24, 13 января 2020 759
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Рязанским журналистам в шестнадцатый раз вручили «Хрустальных журавлей». РЗН. инфо получил спецприз оргкомитета

Рязанским журналистам в шестнадцатый раз вручили «Хрустальных журавлей». РЗН. инфо получил спецприз оргкомитета

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 13 января, в День печати, рязанским журналистам вручили региональную журналистскую премию «Хрустальный журавль». 16-я церемония конкурса прошла в региональном правительстве.

Редакция РЗН. инфо стала обладателем награды оргкомитета в номинации «Гордость земли рязанской» за спецпроект «Рязанцы в Чернобыле».

Жюри конкурса оценило более тысячи творческих работ и выбрало лучшие в 18 профессиональных и 12 специальных номинациях. Награды вручил губернатор Николай Любимов.

«Вы рассказываете людям о главных событиях в мире и государстве, поднимаете важные социальные темы и нередко ваши статьи и сюжеты служат сигналом для органов власти, а порой становятся мотивом для принятия решений. Благодарю всех, кто занимает активную гражданскую позицию, делает честные и качественные материалы, не позволяет использовать себя и свой талант для достижения корыстных и низких целей», — сказал Любимов и поздравил журналистов с профессиональным праздником, пожелав новых творческих находок, побед и успеха.

Награды в профессиональных номинациях конкурса распределились следующим образом:

  • «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания» — Ксения Чайкова («Рязанские зори»);
  • «Лучшая работа журналиста сетевого издания» — Антон Насонов (62инфо);
  • «Лучшая работа телерадиожурналиста» — Елена Макарова за новостные сюжеты; «Трубеж», «Батюшка» в эфире ГТРК «Ока»;
  • «Лучшая работа фотожурналиста» — Андрей Карев, автор цикла фотографий в газете «Рязанские ведомости»;
  • «Лучшая работа телеоператора» — Сергей Карпов (ТКР);
  • «Лучшее дизайнерское решение» — Евгений Бастраков за оформление телеканала «Пронич-ТВ» и Дмитрий Титов за верстку газеты «Молодежная среда»;
  • «Лучшая работа телережиссера» — Александра Тиняева (ТКР);
  • «Лучшая работа звукорежиссера» — Антон Черно-Иваненко (ТКР);
  • «Лучшая тематическая рубрика периодического печатного издания» — Оксана Шкурлатова (Александро-Невские вести);
  • «Лучшая тематическая рубрика сетевого издания» Дмитрий Соколов-Сыромятников (Рязанские ведомости);
  • «Лучшая тематическая телепрограмма» — Ирина Карпова за программу «Соседи» на «ТКР»;
  • «Лучшая работа редакции районной газеты» — коллектив газеты «Скопинский вестник»;
  • «Лучшая работа редакции районного телевидения» — телекомпания «Михайлов ТВ»;
  • «Лучшая работа специализированного средства массовой информации» — газета «Молодежная среда».

В специальной номинации «Гордость земли Рязанской» наград удостоили Елену Косякову (Михайлов ТВ) и коллектив издательства «Пресса». В номинации «Городская среда и муниципальные инициативы» наградили Дарью Филаткину (ТКР) и редакцию газеты «Мещерские вести». В специальной номинации «Сельское хозяйство сегодня» отметили репортажи Дарьи Посохиной (ТКР) и Елены Назаровой («Пронская газета»). В номинации «Призвание» победила Мария Рудая (ТКР) и Людмила Иванова («Рязанские ведомости»). В номинации «Театр и не только» победила Лариса Лобанова (Ока) и Ирина Бочарова («7 info»). В номинации «Мы разные, но мы вместе» победителями стали Елена Макарова (Ока) и Николай Скрипкин (Мещерская сторона). В номинации «Мама, папа, я» журавля получили Тимур Трофимов («Радио 9 Рязань») и Ольга Харина"). В номинации «Цени свою жизнь» наградили Павла Конькова («Радио 9 Рязань») и Яну Арапову («Рязанские ведомости»). В специальной номинации «Безграничные возможности» победителями стали Валерий Седов («Город») и Наталья Исаева («Скопинский вестник»).

«Журналистской акцией года» стало совместное телешоу Росгвардии и ТКР «Специальное задание», в котором участвовал корреспондент РЗН.инфо. Лучшим молодым журналистом года стали Кристина Аманн («На земле шацкой») и Максим Колобынин (Молодежная среда).

Хрустального журавля за «Вклад за развитие журналистики» вручили опреатору Наталье Андроновой (Ока).

«Журналистской акцией года» стало совместное телешоу Росгвардии и ТКР «Специальное задание», в котором участвовал корреспондент РЗН.инфо.

Гран-при конкурса «Хрустальный журавль» завоевал проект газеты «Рязанские ведомости» «Баба Рязанская». Ее участницами стали корреспондеты издания Людмила Иванова. Татьяна Клемешева и Екатерина Детушева.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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