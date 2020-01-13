Рязанским журналистам в шестнадцатый раз вручили «Хрустальных журавлей». РЗН. инфо получил спецприз оргкомитета

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 13 января, в День печати, рязанским журналистам вручили региональную журналистскую премию «Хрустальный журавль». 16-я церемония конкурса прошла в региональном правительстве.
Редакция РЗН. инфо стала обладателем награды оргкомитета в номинации «Гордость земли рязанской» за
Жюри конкурса оценило более тысячи творческих работ и выбрало лучшие в 18 профессиональных и 12 специальных номинациях. Награды вручил губернатор Николай Любимов.
«Вы рассказываете людям о главных событиях в мире и государстве, поднимаете важные социальные темы и нередко ваши статьи и сюжеты служат сигналом для органов власти, а порой становятся мотивом для принятия решений. Благодарю всех, кто занимает активную гражданскую позицию, делает честные и качественные материалы, не позволяет использовать себя и свой талант для достижения корыстных и низких целей», — сказал Любимов и поздравил журналистов с профессиональным праздником, пожелав новых творческих находок, побед и успеха.
Награды в профессиональных номинациях конкурса распределились следующим образом:
В специальной номинации «Гордость земли Рязанской» наград удостоили Елену Косякову (Михайлов ТВ) и коллектив издательства «Пресса». В номинации «Городская среда и муниципальные инициативы» наградили Дарью Филаткину (ТКР) и редакцию газеты «Мещерские вести». В специальной номинации «Сельское хозяйство сегодня» отметили репортажи Дарьи Посохиной (ТКР) и Елены Назаровой («Пронская газета»). В номинации «Призвание» победила Мария Рудая (ТКР) и Людмила Иванова («Рязанские ведомости»). В номинации «Театр и не только» победила Лариса Лобанова (Ока) и Ирина Бочарова («7 info»). В номинации «Мы разные, но мы вместе» победителями стали Елена Макарова (Ока) и Николай Скрипкин (Мещерская сторона). В номинации «Мама, папа, я» журавля получили Тимур Трофимов («Радио 9 Рязань») и Ольга Харина"). В номинации «Цени свою жизнь» наградили Павла Конькова («Радио 9 Рязань») и Яну Арапову («Рязанские ведомости»). В специальной номинации «Безграничные возможности» победителями стали Валерий Седов («Город») и Наталья Исаева («Скопинский вестник»).
«Журналистской акцией года» стало совместное телешоу Росгвардии и ТКР «Специальное задание», в котором участвовал корреспондент РЗН.инфо. Лучшим молодым журналистом года стали Кристина Аманн («На земле шацкой») и Максим Колобынин (Молодежная среда).
Хрустального журавля за «Вклад за развитие журналистики» вручили опреатору Наталье Андроновой (Ока).
«Журналистской акцией года» стало совместное телешоу Росгвардии и ТКР
Гран-при конкурса «Хрустальный журавль» завоевал проект газеты «Рязанские ведомости» «Баба Рязанская». Ее участницами стали корреспондеты издания Людмила Иванова. Татьяна Клемешева и Екатерина Детушева.
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