Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность

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Директор Рязанского приборного завода Павел Будагов покинет свою должность. Об этом в понедельник, 13 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе предприятия.
В настоящее время Будагов находится в отпуске (до 20 января), после чего займет должность заместителя руководителя АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Исполняет обязанности руководителя приборного завода на время отпуска Будагова — первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам Борис Виноградов.
Отметим, что Рязанский приборный завод входит в АО «КРЭТ».
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