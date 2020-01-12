В Сасовском районе прошли конные скачки

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В субботу, 11 января, за селом Устье Сасовского района прошли конные скачки. Гуляния открыли шествием колонны Дедов Морозов и Снегурочек из района. Об этом сообщает
Елена Бунова из Пителинского района с конем по кличке Агат пришли к финишу вторыми. Третьими стали Павел Дубков из Шацка и его конь Чекист. Первым оказался Алексей Щепетков из Пителина со своим конем по кличке Лексус.
В конных бегах на санях победу одержал Александр Дубков из Шацка. Вторым к финишу приехал Сергей Астахов из села Новое Березово Сасовского района, а третьим — Юрий Пантелеев из Шацкого района.
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