RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области осудили археолога-нелегала. Об этом сообщил
Мужчина с помощью металлоискателя искал старинные предметы. Он находил монеты, крестики, обломки предметов быта.
Нарушителя поймали в очередной раз на поле недалеко от Старой Рязани.
В суде рязанец вину признал. Его оштрафовали на две тысячи рублей без конфискации специального технического средства поиска.
Постановление не вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТри человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
|
cледующая новость →Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.