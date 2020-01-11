Под Рязанью во время снегопада «Дастер» улетел в кювет

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В субботу, 11 января, род Рязанью во время снегопада Renault Duster улетел в кювет. ДТП произошло неподалеку Дубровичей. Видео с места опубликовали в группе
По словам автора ролика, Renault столкнулся с Nissan Teana. Как отметил мужчина, у второй машины «морда в хлам».
Подробности аварии уточняются.
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