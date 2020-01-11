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В субботу, 11 января, в Москве из окна выпала известная модель и актриса Ксения Пунтус. Об этом пишет телеканал «
По данным источника, Пунтус нашли лежащей на тротуаре.
Пострадавшую доставили в больницу и провели операцию. Модель находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Причины произошедшего неизвестны.
Фото из instagram
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