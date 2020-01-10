Житель Спасского района угрожал застрелить полицейских

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель села Мокрицы Спасского района угрожал застрелить полицейских. Инцидент произошел в четверг, 9 января, со ссылкой на следователей пишет «
К правоохранителям обратилась фельдшер скорой помощи. По ее словам, в одном из домов находился 66-летний мужчина в неадекватном состоянии. Медик предположила, что у него «белая горячка».
Когда мужчина заметил прибывших оперативников, он разбил окно и стал в них целиться из охотничьего ружья.
С нарушителем пытались вести переговоры. Около 22:00 он вышел на улицу с оружием и стал угрожать полицейским убийством.
Одному из оперативников пришлось сделать предупреждающий выстрел в воздух, после этого мужчина бросил ружье и остановился.
В доме злоумышленника обнаружили следы стрельбы и гильзы.
Проводится доследственная проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Спроектирован клоунами». СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по 737 MAX
|
cледующая новость →По краске на одежде. Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Касимовском районе
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.