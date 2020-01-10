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13:59, 10 января 2020 264
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Житель Спасского района угрожал застрелить полицейских

Житель Спасского района угрожал застрелить полицейских

Житель села Мокрицы Спасского района угрожал застрелить полицейских. Инцидент произошел в четверг, 9 января, со ссылкой на следователей пишет «МК в Рязани».

К правоохранителям обратилась фельдшер скорой помощи. По ее словам, в одном из домов находился 66-летний мужчина в неадекватном состоянии. Медик предположила, что у него «белая горячка».

Когда мужчина заметил прибывших оперативников, он разбил окно и стал в них целиться из охотничьего ружья.

С нарушителем пытались вести переговоры. Около 22:00 он вышел на улицу с оружием и стал угрожать полицейским убийством.

Одному из оперативников пришлось сделать предупреждающий выстрел в воздух, после этого мужчина бросил ружье и остановился.

В доме злоумышленника обнаружили следы стрельбы и гильзы.

Проводится доследственная проверка.


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