В Рязани стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

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В пятницу, 10 января, в Рязанской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Планируется, что его участниками станут 1 450 учеников 9-11 классов, сообщил
10 и 11 января пройдет олимпиада по французскому языку. Всего до 22 февраля школьники проверят свои знания по 24 предметам: праву, литературе, искусству (МХК), физике, экономике, биологии, астрономии, химии, информатике и ИКТ, географии, математике, истории, обществознанию, экологии, физкультуре, технологии, ОБЖ, русскому, английскому, французскому, немецкому, итальянскому, китайскому и испанскому языкам.
Площадками для проведения олимпиад в Рязани станут:
Победителей и призеров по двум и более предметам номинируют на именную стипендию губернатора Рязанской области.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.