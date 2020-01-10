Полиция разыскивает человека, выбросившего трупы животных в Касимове

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Полиция разыскивает человека, который выбросил коробки с трупами животных в Касимовском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Коробки с козлами
Как сообщили в ведомстве, при первоначальном осмотре следы насильственной смерти животных не обнаружили. Полиция проводит проверку.
Отметим, что до касимовской ветстанции редакции РЗН. инфо дозвониться не удалось.
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