На пожаре в Сараевском районе погиб мужчина, его дети оказались в интернате

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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в Сараевском районе погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании дома в селе Кривское поступило в 3:37, на вызов выехали пять расчетов. Спустя 25 минут огонь удалось потушить.
На пожаре погиб 62-летний мужчина. По информации «
Известно также, что за неуплату в доме отключили газ. Предварительные причины возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами или непотушенная сигарета.
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