На пожаре в Кораблинском районе погиб мужчина

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В пятницу, 10 января, на пожаре в деревне Моловка Кораблинского района погиб 40-летний мужчина — хозяин дома. Об этом RZN.info сообщила
Информация на пульт спасателей поступила в 8:13. Огонь полностью уничтожил дом.
На место происешствия выезжали два расчета и пять человек личного состава.
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