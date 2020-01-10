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8:09, 10 января 2020 329
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Из-за пожара в рязанской многоэтажке эвакуировали 15 человек

Из-за пожара в рязанской многоэтажке эвакуировали 15 человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на пятницу, 10 января, в Канищеве на улице Интернациональной загорелась квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 00:06. Огонь повредил кладовку.

Пострадавших нет. На пожаре эвакуировали 15 человек.

На место происшествия выезжали пять расчетов и 15 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.


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