Из-за пожара в рязанской многоэтажке эвакуировали 15 человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на пятницу, 10 января, в Канищеве на улице Интернациональной загорелась квартира. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило на пульт в 00:06. Огонь повредил кладовку.
Пострадавших нет. На пожаре эвакуировали 15 человек.
На место происшествия выезжали пять расчетов и 15 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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